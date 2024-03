Nel museo dedicato a Pino Daniele con il figlio Alessandro, tra ricordi e iniziative per i giovani

Era il 29 giugno del 2016 quando a Napoli, in via Depretis n.130, venne aperto al pubblico "PINO DANIELE ALIVE", sezione dedicata a Pino Daniele dal MAMT - Museo della Pace di Napoli.

Mamt e Pino Daniele

Creato e gestito dalla Fondazione Mediterraneo, da oltre 25 anni impegnata per il dialogo e la pace, il MAMT raccoglie singolari testimonianze - con grande spazio alla video-arte - di tutto ciò che è cultura del Mediterraneo tra arte, architettura, archeologia, ambiente, musica, migrazioni, tradizioni e turismo.

Il percorso di “Pino Daniele Alive”, è stato realizzato dalla “Pino Daniele Trust onlus”, oggi Fondazione Pino Daniele ETS, ed è frutto di un’intesa con il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso.

La sezione video e i testi di “Pino Daniele Alive” sono a cura di Giorgio Verdelli, autore e regista di “Unici”, che dedicò una straordinaria puntata a Pino Daniele.

La musica di Pino Daniele come un viaggio

"La musica di Pino Daniele è come un viaggio. Lo è stata per lui e lo è per tutti coloro che, visitando le stanze del museo, ne possono seguire le tracce. È un itinerario, a volte facile a volte meno, lungo il quale si incrociano ampie strade e piccoli sentieri, o piazze dalle quali proseguire nelle direzioni più diverse - spiega Verdelli - perché Pino Daniele è stato molte cose ed è stato anche molte persone: il ragazzo del blues e la "hit" da classifica, il performer ineguagliabile e a volte scontroso, con l’ironia del napoletano verace e l’orecchio finissimo dell’artista globale".

"Diede a Napoli la certezza di essere migliore di quello che appariva"

E oggi, riprendendo ancora le parole di Verdelli "la sua musica è più attuale che mai: non è solo la colonna sonora di un'epoca, ma conserva intatta la capacità di raccontare e di regalare emozioni. La sua musica diede a Napoli la certezza di essere migliore di quel che appariva, e aprì tragitti sino ad allora solo sognati, verso un mondo nuovo fatto di note ma anche di terra".

E oggi quel sogno continua, grazie a chi ne ha raccolto il testimone, e accende altri sogni come racconta a NapoliToday il figlio Alessandro