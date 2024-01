Piazza degli artisti: è sempre più caos viabilità

"La chiusura alla viabilità di piazza degli Artisti era stata giustificata per consentire da un lato la realizzazione di iniziative per le festività natalizie, finite da oltre 10 giorni - sbotta il presidente della Commissione comunale alle Infrastrutture Nino Simeone - e dall’altro i necessari lavori di messa in sicurezza dell’albero monumentale. La chiusura non solo sta provocando forti criticità al traffico veicolare dell’intera area, ma ha determinato un forte ridimensionamento del Servizio di Trasporto pubblico su gomma che non riesce più a garantire livelli adeguati alle esigenze dei residenti della zona".

Simeone, ricorda che Piazza degli Artisti è uno snodo cruciale per le migliaia di residenti, le centinaia di attività commerciali e i due mercati rionali, De Bustis e Antignano e sottolinea che il ridimensionamento del servizio di Trasporto pubblico su gomma è inaccettabile.

Da qui la richiesta di immediata riapertura al traffico veicolare della piazza che non risulterebbe incompatibile con il prosieguo dei lavori per la conservazione della pianta-simbolo del borgo di Antignano.