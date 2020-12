Spesa sospesa: continua a diffondersi in tutta Italia l'iniziativa di solidarietà nata sull'esempio del "caffè sospeso" napoletano

Prosegue la campagna di "spesa sospesa", il progetto di solidarietà circolare lanciato sull'esempio della tradizione napoletana del "caffè sospeso" durante il lockdown per aiutare famiglie e piccole imprese agrolimentari in difficoltà.

L’iniziativa è stata ideata e promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, dal Comitato Lab00 Onlus fondato da Francesco Lasaponara e presieduto dall’attore Davide Devenuto che ha sostenuto il progetto con la compagna Serena Rossi per Emergency con il sostegno della digital energy company Sorgenia, che in qualità di main partner ha coinvolto 14.000 persone fra dipendenti e clienti per trasformare l’energia utilizzata in cibo, donando l’equivalente di quanto spenderebbe in energia una città di 35.000 abitanti, e Henkel, in qualità di sponsor, che si è impegnata a far crescere la visibilità e la notorietà di questo importante progetto nei punti di vendita della grande distribuzione.

Il modello, già attivo anche ad Alessandria, Afragola, Catanzaro, Perugia e Milano, presentato a Molfetta, continua a diffondersi lungo lo Stivale: aziende, Comuni e associazioni no profit danno vita a una rete per la raccolta e la distribuzione di alimenti e prodotti per l’igiene personale, la casa e l’infanzia da destinare a persone a rischio di esclusione sociale.

Dalla nascita del progetto sono state consegnate oltre 30,5 tonnellate di cibo, di cui il 55% vendute e il 45% donate attraverso la piattaforma blockchain Regusto che gestisce in modo trasparente i flussi di donazioni. Per Napoli sono stati raccolti e distribuiti ad Emergency circa 230.000 euro: siamo partiti con circa 100 famiglie nei quartieri di Pianura, Soccavo e Ponticelli e per la fine di dicembre contiamo di arrivare a 600 pacchi a settimana per 550 nuclei famigliari, che accompagneremo in questo percorso fino alla fine di marzo 2021.