Ristorazione: ricorso al Tar contro l'ultimo Dpcm

Dopo il nuovo Dpcm, che almeno per ora ha spazzato via la speranza di poter tornare a consumare cibi e bevande seduti nei locali, anche a Napoli è stata lanciata la campagna dell’Associazione Giustitalia, che punta ad impugnare il provvedimento davanti ai tribunali amministrativi regionali .

Almeno un terzo dei locali ha già chiuso

"I gestori sono consapevoli che questo momento storico è alquanto particolare, ma prima o poi la vita riprenderà - spiega un comunicato - E allora la gente si renderà conto che un terzo dei locali ha chiuso, forse per sempre, perché non ci sono aiuti dallo Stato: chi esercita professionalmente attività imprenditoriale di ristorazione sono mesi che non ha entrate, a parte la piccolissima parentesi estiva". Attraverso i ricorsi ai diversi Tar competenti per territorio si punta all’annullamento del Decreto nella parte in cui impone il divieto di consumazione ai tavoli.