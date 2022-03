Procida capitale della cultura: nasce il Mimas Music Festival di solidarietà

Il Neuroblastoma rappresenta il 10% di tutti i tumori pediatrici ed è di gran lunga il più diffuso nei primi 5 anni di vita. Più della metà dei tumori diagnosticati nel primo mese di vita sono costituiti infatti da neuroblastoma. E' considerato la prima causa di morte e la terza neoplasia per frequenza dopo le leucemie e i tumori cerebrali infantili. Nel primo mese di vita la prognosi è molto buona, indipendentemente dall'estensione della malattia. Nel primo anno di vita può anche regredire spontaneamente. Diverso, invece, è il caso dei bimbi più grandi. Ogni anno in Italia sono circa 130 i casi diagnosticati.

Dalla personale esperienza con questo tipo di tumore, diagnosticato alla sua bimba, nasce l'iniziativa di Luciano Ruotolo, musicista e imprenditore culturale che sarà presentata ufficialmente questo sabato, 26 marzo, alle 10.30 nella sala consiliare del Comune di Procida.

La lotta della piccola Greta

“Durante la malattia del proprio figlio, superato il momento traumatico iniziale, bisogna darsi forza e combattere provando a dare il meglio di se stessi - racconta Ruotolo - La nostra piccola Greta ha diciassette mesi ed è sottoposta a chemioterapia per un neuroblastoma diagnosticato a dicembre 2021: con mia moglie Romina, le nostre famiglie e l’Ospedale Pausilipon di Napoli stiamo combattendo sperando in una riduzione della massa tumorale e in un possibile intervento chirurgico. Penso sia fondamentale far capire l’importanza della ricerca attraverso canali alternativi e sensibili come quello artistico".

Cos'è il Mimas Music Festival di Procida

Coniugando la vocazione all'arte e quella alla solidarietà, mentre lotta per la sua Greta, Ruotolo lancia il Mimas Music Festival di Procida per l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, con l'obiettivo di sostenere la ricerca: "Nel Mimas Music Festival, per supportare la ricerca scientifica, saranno inserite azioni di sensibilizzazione e la possibilità di donazione diretta all’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma dalla nostra piattaforma online”

Come partecipare al festival

"Il Festival quest’anno sarà caratterizzato da una prima fase online, con copertura mondiale, dedicato ad una competizione internazionale musicale per pianisti, cantanti lirici e violinisti", spiega Ruotolo.

I vincitori otterranno borse di studio, audizioni, tour e saranno i protagonisti dei concerti che si terranno ad agosto.