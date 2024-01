Piazza Mercato teatro dello scontro della camorra dei giovani. L'allarme

“Piazza Mercato vive una condizione di estrema preoccupazione. Gli ultimi episodi criminosi sono il culmine di una guerra annunciata. Come stesso dagli inquirenti dichiarato, in piazza Mercato e nelle Case nuove vi è una fibrillazione effervescente degli instabili equilibri tra le forze criminali che si contendono il territorio", dice Gianfranco Wurzburger vice presidente del Forum Mercato Orefici e presidente di Asso.Gio.Ca., da sempre attiva per la riqualificazione della zona e per dare alternative concrete ai più giovani.

Giovani pronti a sparare

"Queste forze - dice Wurzburger - sono capitanate da giovanissimi che, senza scrupoli di nessun tipo, sono pronti a sparare all’impazzata, proprio come è accaduto lo scorso mercoledì al corso Lucci".

Da qui l'appello lanciato al prefetto di Napoli Michele di Bari e al questore Maurizio Agricola.

L'appello alle Forze dell'ordine

“Questa è una splendida piazza, ricca di storia. Grandi aziende, forti sul mercato e con brand importanti, sono nate qui e sono pronte a rientrare per rilanciare l’economia della piazza - dice Wurzburger - I progetti ci sono, ad iniziare dalle fiere permanenti e dagli eventi a scadenza fissa, ma abbiamo bisogno di una massiccia presenza delle forze dell’ordine. Ecco perché chiediamo, così come avviene per altre piazze cittadine, un presidio fisso con l’installazione di una seria videosorveglianza del territorio".