Facciamoci compagnia: compleanno di solidarietà per il gruppo napoletano Fb nato agli inizi della pandemia

"Ciao amici comincia il nostro nuovo countdown per festeggiare insieme il secondo anno di Facciamocicompagnia. Il modo migliore è quello di aiutare chi è in difficoltà": allegro e diretto come sempre il post degli amministratori Rosario Morisieri, fotografo con base al Centro Storico, e Barbara Forte (di nome e di fatto) che due anni fa, il 10 marzo 2020, all'indomani della proclamazione del lockdown, hanno dato vita a questo gruppo Facebook che da subito si è caratterizzato per la capacità di muoversi concretamente, e in silenzio, per chi veniva messo alle corde dalla pandemia: spese a domicilio, staffette di medicinali, compagnia virtuale o in presenza e tutto quanto è reso possibile dalla volontà di fare per gli altri, senza altro fine che la solidarietà.

"Quest'anno supportaremo "il Camper Onlus" e le loro iniziative" spiega il team di Facciamocicompagnia che punta all'acquisto, per chi vive in strada, di

400 vaschette di alluminio

400 kit posate

800 Merendine

400 bottiglie d'acqua

L' ultimo giorno utile per donare sarà il 10 Marzo. I beni acquistati serviranno alla Onlus per la preparazione di circa 400 pasti distribuiti in 4 venerdì. Dice Morisieri: "L'obiettivo da raggiungere è di circa 300 euro. Ci seguite? Insieme si può ?"