Donazioni per i profughi ucraini: un ringraziamento particolare

Continua, ad ogni livello, grazie all'azione di varie associazioni e gruppi di volontari, la raccolta di generi di prima necessità per il popolo ucraino: cibo, abbigliamento, medicinali e contributi.

La Battaglia di Andrea, che si è attivata da subito per i profughi in fuga dai bombardamenti, desidera esprimere un ringraziamento particolare: "Abbiamo ricevuto una generosa donazione di generi utilissimi - spiega il presidente Asia Maraucci - che il nostro amico ucraino Ivan ha provveduto a far arrivare fino al confine con l'Ucraina. Siamo poi venuti a sapere che la donazione era stata fatta dal comandante dei Carabinieri di Afragola Raimondo Semprevivo con la sua signora. Piacevolmente sorpresi, abbiamo contattato il comandante per ringraziarlo - prosegue Maraucci - e lui ci ha risposto che in questi casi i ringraziamenti devono essere sostituiti dalle azioni, e che lui e sua moglie sono ancora a disposizione per gli aiuti. Abbiamo deciso di ringraziarlo pubblicamente nonostante lui era contrario per dimostrare alle persone che le istituzioni, sia civili che militari come in questo caso, si stanno dando molto da fare, unendo le forze tutti insieme per una causa giusta. Spero - conclude Maraucci - che tutto ciò serve a dimostrare la vicinanza tra istituzioni e cittadinanza".