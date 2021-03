"Adotta un mattone": l'iniziativa dei Pollici Verdi di Scampia

Stanno lavorando a pieno ritmo i piccoli "Pollici Verdi" di Scampia. Il gruppo, attivo ormai da tempo nel quartiere, sta realizzando uno ad uno i mattoni che serviranno a definire 3 passaggi pedonali nel Parco Corto Maltese, esempio di ben vivere, buon vicinato, attenzione all'ambiente e inclusione sociale.

Adotta un mattone

Realizzare direttamente nel Parco, con la collaborazione dei più piccoli, i mattoni necessari a rifinire i passaggi pedonali è certamente un modo mantenere i vincoli di solidarietà e socialità tra i ragazzini, impegnandoli in un'attività utile, e al tempo stesso insegnare a guardare al futuro in termini di progetto. E, anche, e non meno importante, per consentire ad ognuno di noi di partecipare a realizzare un piccolo grande sogno di vivibilità in una zona non facile di Napoli.

Come partecipare

Partecipare è semplice. basta una piccola donazione per adottare un mattone, che porterà il nome di chi ha aderito o della persona a cui lo si vorrà dedicare (fidanzat*, nonn*, genitore etc.).

Il ricavato delle donazioni sarà utilizzato proprio per completare la messa in opera dei tre passaggi pedonali che collegheranno le case all'ingresso nelle aree a verde del parco. "Un'iniziativa che punta a costruire ponti per collegare tutta la città, centro e periferia, perché nessuno si senta escluso", spiegano gli organizzatori.