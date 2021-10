Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il 25 Settembre si è tenuta la diciassettesima Giornata Nazionale ABIO che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica e può inoltre contare sul Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Giornata Nazionale ABIO è un’occasione unica per raccontare una storia straordinaria a misura di bambino e portare in piazza l’orgoglio ABIO. La storia di ABIO parla da più di 40 anni di un volontariato formato e qualificato al fianco dei bambini in ospedale e delle loro famiglie, un volontariato che in questo periodo di pandemia ha vissuto l’assenza forzata dai reparti ospedalieri e si è impegnato al massimo per restare saldo, per organizzarsi e poter offrire sostegno a bambini ragazzi e famiglie in Pediatria, con nuove forme di accoglienza e Presenza a Distanza. Quest’anno la Giornata Nazionale non si ferma alla Giornata in piazza ma continua online sul sito www.giornatanazionaleabio.org Fino al 10 ottobre, infatti, si possono incontrare virtualmente i volontari ABIO, ascoltare le loro testimonianze, scoprire le donazioni e le attività ABIO a distanza realizzate per tenere compagnia in ospedale - da remoto - ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie. Inoltre, è possibile prenotare le pere e scegliere di devolvere la propria donazione alla sede ABIO di Napoli, ricevendo direttamente a casa una confezione contenente due cestini di pere. Il ricavato verrà utilizzato dalle Associazioni ABIO per riprendere il servizio appena possibile, per organizzare corsi di formazione per volontari, nuovi o già attivi, in linea con i grandi cambiamenti che gli ospedali hanno vissuto e che il servizio nelle Pediatrie dovrà affrontare nei prossimi mesi. Aiutaci a raggiungere il nostro prossimo obiettivo: tornare a prenderci cura dei bambini in ospedale e delle loro famiglie in tutta Italia!