Perché si chiama Berta la sezione di CasaPound di Napoli

"Il 18 luglio CasaPound ha festeggiato l’acquisto della Sezione Berta di Napoli, la sezione più antica in Italia", così nel 2020 riporta trionfalmente il sito Web di CasaPound Italia aggiungendo che l'acquisto dell'immobile a via Foria è “Come un giuramento che si rinnova, nulla di vecchio né di nuovo, ma di eterno (...) Una promessa fatta a chi c’è stato prima e un testimone concreto da tramandare a chi verrà dopo".

Ma chi c'è stato prima?

La storia della sezione Berta

La sezione Berta è stata aperta a Napoli a metà del secolo scorso, nel 1952, per l'esattezza. A frequentarla all'inizio furono i reduci dell’RSI: i combattenti della Repubblica sociale italiana, quindi iscritti e simpatizzanti del Movimento Sociale.

È a Michele Florino, già segretario del Movimento sociale, consigliere comunale, deputato (dal 1984 al 1987) e senatore (dal 1987 fino al 2006) che, come racconta CasaPound, si deve "la decisione, nel 2009, di aprire le porte della Sezione al movimento della Tartaruga Frecciata di Iannone".

Da allora la Berta è la sede operativa di CasaPound Italia nella città di Napoli.

La spilla dei Fasci di Combattimento

A Napoli in molti oggi credono che Berta fosse una ragazza, al più in qualche modo legata alla storia del fascismo. Niente di più sbagliato. Berta infatti non è un nome ma un cognome, per l'esattezza il cognome di Giovanni, un giovane che viveva a Firenze agli albori del Ventennio.

Le notizie della vita e della morte di Giovanni Berta si mescolano alla leggenda alimentata dalla propaganda di quegli anni. Con certezza si sa che Giovanni Berta apparteneva ad una famiglia agiata e frequentava gli ambienti fascisti allora in ascesa.

In quegli anni lo scontro politico si accompagnava a quello fisico e faceva morti e feriti. Ci fu un'escalation: una bomba uccise un carabiniere e un militante fascista; subito dopo, il 27 febbraio 1921, venne ammazzato il dirigente comunista Spartaco Lavagnini. Il 28 febbraio Giovanni Berta stava attraversando in bicicletta il Ponte sospeso poi diventato Ponte della Vittoria. La dinamica dei fatti, in base alle notizie reperibili - non è chiara.

Corsi e ricorsi storici

Secondo la ricostruzione fatta dal regime, Berta venne aggredito perché portava al bavero della giacca una spilla dei Fasci di Combattimento. In ogni caso non ebbe scampo: il suo corpo fu recuperato nel fiume con evidenti segni di percosse.

Il fascismo lo elevò subito a proprio martire. A lui fu intitolato il nuovo stadio di Firenze e uno degli inni più popolari di quell'epoca, intitolato proprio "Hanno ammazzato Giovanni Berta" che faceva così: "Hanno ammazzato Giovanni Berta // fascista fra i fascisti, // vendetta sì vendetta // farem sui comunisti. // La nostra Patria è l’Italia bella // la nostra fede è Mussolini // e noi vivrem d’un sol pensiero // quello d’abbatter Lenìn. // Dormi tranquillo Berta // dormi tranquillo il sonno // ti vendicheremo un giorno // ti vendicheremo un giorno”.