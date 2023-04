Peppe Iodice telefona a Spalletti: "Sveglia la belva, quella col ciuffo biondo" - VIDEO

Nuovo video social per Peppe Iodice che, questa volta, "telefona" a Luciano Spalletti. Il comico ha telefonato il mister del Napoli facendogli prima i complimenti e poi chiarendo alcuni punti in vista della gara di ritorno in Champions League contro il Milan al Maradona.

Peppe Iodice, in un video molto divertente, ha assicurato il mister che il pubblico azzurro sarà unito e pronto a sostenere la squadra. In chiusura ha poi fatto una richiesta: "Scatena la belva, quella con il ciuffo biondo". Il video è diventato subito virale facendo registrare un boom di like e commenti.