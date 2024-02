Peppe Iodice telefona a Geolier: le divertenti immagini sono virali - VIDEO

"Ho appena sentito Geolier", scrive in un post social il comico Peppe Iodice pubblicando un video in cui si rivolge al rapper partenopeo dopo le polemiche social sul testo della canzone 'I p' me, tu p' te' in napoletano. Geolier, come è noto, porterà il brano al prossimo Festival di Sanremo ed è stato accusato di non usare in modo corretto (soprattutto per quanto riguarda la scrittura) la lingua napoletana. Il video di Peppe Iodice ha subito scatenato l'ilarità dei follower che l'hanno fatto diventare virale in poche ore.