Peppe Iodice e la telefonata con DAZN: "Ma che avete combinato ieri?"

Nuovo esilarante video di Peppe Iodice. Il comico napoletano questa volta ha inscenato una telefonata con DAZN. La piattaforma streaming, detentrice dei diritti tv di tutta la Serie A, è costantemente sotto accusa per i disservizi registrati durante le gare. Anche ieri, come denunciato da molti utenti, in occasione di Sampdoria-Napoli (vinta dagli azzurri 4-0) il segnale è venuto a mancare, soprattutto nelle fasi iniziali del match (qualcunoi si è perso anche il primo goal di Osimhen).

Una situazione critica, come sostengono gli abbonati, che presto potrebbe portare a rimborsi da parte di DAZN. La vicenda non ha "spento", però, l'ironia di un grande tifoso azzurro come Peppe Iodice che in questa fantomatica telefonata non le manda a dire.