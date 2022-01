Insigne, la lettera di Peppe Iodice: "Toronto non è Fratta: Ora dai cuore e anima"

Il comico partenopeo scrive al capitano azzurro che, a fine stagione, volerà in Canada

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha scelto di legarsi al Toronto dopo la scadenza del contratto che lo lega alla società partenopea. Il suo addio ha gettato nello sconforto i tifosi partenopei che, già da qualche settimana, stanno criticando la scelta del numero 24 azzurro di volare in Canada.

Tra i tanti commenti, spunta anche una lettera del comico Peppe Iodice che, via social, non "condanna" la decisione di Insigne, ma comunque lo invita a dare il massimo in questi mesi che lo vedranno vestire ancora la maglia del Napoli. Nel video la lettera di Peppe Iodice.