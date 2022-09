Iodice, Izzo, Di Martino e la storpiatura di "Annarè" (VIDEO)

I tre artisti napoletani, in compagnia di Pucci, hanno dato vita a un video esilarante sulle note del successo di Gigi D'Alessio

Al piano Stefano De Martino, alla voce il trio Iodice-Izzo-Pucci, musiche di Gigi D'Alessio. Peppe Iodice ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un video esilarante in compagnia degli amici Biagio Izzo e Stefano De Martino. Con loro, la new entry Pucci. La loro versione di "Annarè", indimenticato successo di Gigi D'Alessio, più che un omaggio è una vera storpiatura, ma non si pu fare a meno di ridere.