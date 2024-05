Peppe Di Napoli contro i 'leoni da tastiera': "Non potete giudicarmi, lavoro 22 ore al giorno"

Peppe Di Napoli contro i 'leoni da tastiera'. L'imprenditore napoletano, reduce dall'avventura come naufrago sull'Isola dei famosi, si è sfogato in un video pubblicato sui social contro gli haters.

"Non potete dirmi che devo fare una brutta morte, o che non so parlare in italiano, che sono lo 'scuorno' di Napoli. Lo 'scuorno' di Napoli è chi ruba, chi non sa fare nulla, non chi non sa parlare in italiano. Io lavoro dalla mattina alla sera, non sono potuto andare a scuola. Non potete giudicare me che lavoro 22 ore al giorno. A me la gente vuole bene, voi invece dovete prima fare pace con voi stessi", le parole amare del pescivendolo partenopeo star dei social.