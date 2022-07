Peppe Di Napoli "reagisce" alla bomba con una nuova ricetta: "Vi presento le mie polpette" - VIDEO

Dopo i giorni difficili passati per la bomba piazzata all'ingresso della sua risto-pescheria, Peppe Di Napoli torna a cucinare per i suoi followers. In un video pubblicato sui social, il noto chef presenta una nuova ricetta che - stranamente - non riguarda il pesce.

Di Napoli, infatti, prepara la classica polpetta napoletana. Il video è diventato subito virale, facendo registrare un boom di like, commenti e condivisioni. Tanti i messaggi di vicinanza che ancora stanno arrivando a Di Napoli dopo il vile attacco che ha subito.