Peppe Di Napoli in ospedale, fan in apprensione: le sue parole

Peppe Di Napoli, il pescivendolo più famoso dei social, fa preoccupare i suoi fan con un post. Di Napoli, sui social, ha informato di essersi sottoposto a degli accertamenti. Al momento non è chiaro il motivo. Il post è diventato subito virale e in tanto hanno commentato augurandogli di tornare più forte di prima.

Appresnione, quindi, per i fan anche se lo stesso Di Napoli li tranquillizza. "È più di una settimana che non ci vediamo sul social,amici non sono scomparso,ma ho dovuto fare vari accertamenti,io vi penso sempre e vi prometto che a breve tornerò carichissimo!! Grazie a tutti per i messaggi".