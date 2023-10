Peppe Di Napoli dopo il ricovero: "Vi dico cosa mi hanno diagnosticato" - VIDEO

Dopo il ricovero Peppe Di Napoli torna a parlare sui social. Il pescivendolo più amato del web, ricordiamo, nei giorni scorsi è stato sottoposto ad alcuni esami clinici. Preoccupati i fan che lo hanno inondato di messaggi. Peppe, quindi, ha condiviso con tutti la diagnosi medica.

"Soffro di diabete", ha raccontato in un video mentre passeggia sul Lungomare di Napoli. "Mi hanno dato una pillola, ma se non va bene dovrò fare l'insulina. I medici mi hanno consigliato di camminare almeno un'ora al giorno e stare attento con l'alimentazione. Il diabete è una malattia che non ti fa sentire dolore, ma è pericolosa perché ti 'punge' piano piano", ha detto ancora.

Anche in questo caso sono stati numerosi i messaggi per lui, durante la diretta su Facebook.