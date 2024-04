Peppe Di Napoli, le emozionanti parole per la moglie dall'Isola dei Famosi: "La sposerei altre due milioni di volte" - VIDEO

Sui social è diventato un video pubblicato sui canali social ufficiali de L'Isola dei Famosi. Il protagonista è Peppe Di Napoli che, nel dialogare con un'altra naufraga, parla del suo grande amore per la moglie. Le immagini sono diventate subito virali e in tanti hanno fatto glu auguri a Peppe per questa nuova avventura televisiva.

"Sono innamorato? Assaj. Sposerei mia moglie altre due milioni di volte. E' l'amore della mia vita. Cambia tutte le settimane ed è sempre più bella. Solo a pensarla mi viene un nodo in gola. Dopo 33 anni insieme, ogni giorno è sempre il primo giorno. Non ci siamo mai divisi un solo giorno. Quando sono partito lei ha pianto tutto il tempo. Trovare un amore così è difficile", ha detto il pescivendolo più famoso del web.