Peppe Di Napoli a dieta, le porzioni sono "mini": "Mi sto sentendo male" - VIDEO

Peppe Di Napoli si mette a dieta e mostra ai suoi followers una ricetta "light". In realtà, quella che mostra lo chef è una mini-porzione. Il tutto è stato immortalato in nuovo video social, accompagnato dal seguente post: "Mi sono quasi sentito male con questa ricetta!!EBBENE SI FARE LA DIETA NON È PROPRIO PER ME MA CI PROVO!!".

Il video è diventato subito virale facendo registrare un boom di like, commenti e condivisioni.