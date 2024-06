Festa a Vico, Peppe Di Napoli lancia frittatine sulla folla. La polemica: "Siamo al trash, spreco di cibo" | VIDEO

Polemiche sulla partecipazione del pescivendolo star di TikTok, Peppe Di Napoli, alla 21ma edizione di "Festa a Vico", oramai storico appuntamento enogastronomico della Penisola Sorrentina.

L'ex protagonista dell'Isola dei famosi ad un certo punto, come mostra un video diventato virale anziché servire normalmente in un piatto o con un tovagliolo delle sue frittatine di pasta, ha preso a lanciarle da lontano a chi voleva assaggiarle. Con molte finite anche a terra.

Lo chef di Castellammare Andrea Di Martino, titolare di Taverna Mafalda, su Facebook ha annunciato di non voler partecipare più a quest’appuntamento del quale era un ospite fisso.

"E così finì Festa a Vico dopo anni di onorato servizio – ha scritto su Facebook postando il video di di Napoli – è divenuta la festa dei cafoni food blogger. La mia esperienza finisce qui. Dopo esserci stato l'anno in cui iniziò. È stata una grande epopea. Oggi finisce nel trash. La mia postazione era a pochi metri abbiamo provato a fare una zeppola di pasta cresciuta con ricotta di Gesinella alici di Cetara Sammarzano confit e profumo di limone. Ma a cosa serve la ricerca spasmodica di grandi prodotti, quando il cibo viene lanciato come fosse spazzatura e a furor di popolo e sommerso da migliaia di like. Io come un tempo diceva il mio maestro 'resto nella pezza di sotto' e mi congedo. Questo non è il mio mondo".