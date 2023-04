Peppe Di Napoli e la figlia Aurora contro Cecchi Paone: lo sfogo è virale - VIDEO

Polemica sui social dopo alcune frasi ritenute offensive di Cecchi Paone a L'Isola dei famosi. Cecchi Paone ha avuto un litigio con Nathalie Caldonazzo definendola "una pescivendola".

"Urlo quanto mi pare perché dici delle stupidaggini. Non sai nulla di certe cose. Vattene, pescivendola. Corinne, vedi tu vedi se affidarti a questa ignorante o a me che me ne intendo”, ha detto Cecchi Paone. "Pescivendola a chi? Pescivendola a chi? Ma come ti permetti. Questo odia le donne", ha replicato la Caldonazzo.

L'episodio è stato commentato anche da Peppe Di Napoli e dalla figlia Aurora sui social. “Siamo a Barcellona alla fiera internazionale del pesce. Cecchi Paone sta disprezzando le pescivendole. Non menzionare questo lavoro e chi si fa un cuore cosi. Non sai quello che dici”, hanno detto i due in un video ripreso anche a Pomeriggio 5.