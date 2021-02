Le meraviglie della cucina di Peppe Cinque

Lo stop all'attività imposto dalla pandemia per Peppe Cinque, 47 anni, napoletano doc, diventa l'occasione per reinventarsi seguendo la passione di sempre. E il risultato è spettacolare

Peppe Cinque è l'erede di una famiglia che dal lontano 1907 a Napoli eccelle nel commercio delle pelli artigianali. Le restrizioni anti-covid, però, hanno praticamente paralizzato la sua attività costringendolo a lunghi stop. Con la sua allegria contagiosa e un'inesauribile carica di entusiasmo, Peppe non si è perso d'animo e si è dedicato alla sua passione di sempre, la cucina: ragù, genovese, sartù, frittata di maccheroni talmente alta da superare l'Everest e così via, pubblicando le foto dei piatti su Facebook per la gioia degli occhi di amici e parenti.

Complice il llungo stop imposto dalle restrizioni anti-covid al commercio, l'amico di sempre Luigi Sannino quest'inverno suggerisce a Peppe l'idea di trasformare la sua passione per la cucina in una vera e propria attività professionale, lanciata su Facebook con un primo post lo scorso 20 novembre 2020.

In pochi giorni è stato un vero e proprio boom, con richieste a raffica, mentre la pagina di Peppe viaggia rapida verso i 4mila followers. "Ci siamo organizzati per il delivery - spiega a NapoliToday Peppe Cinque - ma il mio sogno è di fare lo chef at home, cucinando sul posto".

Il segreto del successo di Peppe e Luigi sta tutto nella passione che dà risultati a dir poco strepitosi: dalle foto che posta, infatti, sembra di sentire il tripudio di profumi della genovese, l'inebriante aroma del ragù che pippea lento e inesorabile per conquistare palato, cuore e anima: "Niente nouvelle cousine - tiene a precisare Peppe - preparo solo i piatti della cucina napoletana, quella vera, secondo le ricette della tradizione, antiche, che ho cercato parlando con gli anziani, i nonni, le zie, e leggendo vecchissimi quaderni di appunti che nelle famiglie si tramandano da generazioni" .

Peppe Cinque e l'amore per la cucina

La scintilla dell'amore per la cucina e in particolare per la cucina napoletana della tradizione risale a quando Peppe era praticamente ancora un bambino. Da allora ha sempre cucinato, cercato ricette antiche, provato e riprovato fino a raggiungere la perfezione in tutti i piatti della cucina napoletana, dalla genovese al ragù, fino a preparazioni preziose e ormai introvabili, nei menù dei risotoranti come nelle maggior parte delle case. Nessuna meraviglia, quindi, se a casa ha una cucina industriale attrezzata di tutto punto, roba seria, da professionisti. Perché da sempre, a Napoli, l'amore è una cosa seria, soprattutto quando si tratta di cucina