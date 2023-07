Puparuoli mbuttunati, la ricetta di Nonno Enzo conquista i social - VIDEO

Tutti i passaggi di una delle ricette più amate dai napoletani e non solo

Tornano sui social le video ricette che il maestro pizzaiolo Vincenzo Capuano condivide con i propri followers. Il protagonista dei video, insieme ai classici della cucina napoletana, però, è ancora una volta Nonno Enzo che con la sua simpatia e maestria riesce a conquistare tutti.

Questa volta dalle mani di Nonno Enzo vengono fuori i famosi "puparuoli mbuttunati" - peperoni ripieni alla napoletana - in due versioni. Il peperone rosso, infatti, viene definito "di terra" per il ripieno di carne (e non solo); mentre il giallo viene preparato al "sapore di mare".

"Oggi il Nonno in cucina è particolarmente ispirato, mi ha preparato una ricetta Antica in due versioni, una delle quali a me sconosciuta. guardate e ditemi cosa ne pensate", ha scritto Capuano nel post di presentazione.