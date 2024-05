A piedi a Pompei: il 25 maggio il pellegrinaggio da Piazza Mercato, le tappe e tutte le info

Sabato 25 maggio torna il pellegrinaggio a piedi a Pompei, organizzato dall'Azione cattolica diocesana. La partenza avverrà dopo la messa, alle ore 12.30, dalla Basilica del Carmine.

Le tappe

Queste le tappe previste:

SAN GIOVANNI A TEDUCCIO (ORE 13.30);

PORTICI (SAN CIRO ORE 14,30);

ERCOLANO (SANTA CATERINA ORE 15.30);

TORRE DEL GRECO (SANTA CROCE ORE 16.30 E BUON CONSIGLIO ORE 18);

TORRE ANNUNZIATA (SPIRITO SANTO ORE 19.)

ARRIVO AL SANTUARIO MARIANO DI POMPEI (ORE 20.30).

All'arrivo i pellegrini e l'arcivescovo metropolita di Napoli saranno accolti dall'arcivescovo prelato mons. Tommaso Caputo.

Don Mimmo Battaglia alle ore 21.30 presiederà la celebrazione eucaristica nel piazzale San Giovanni XXIII, davanti al Santuario.

In una nota congiunta Don Giuseppe Rinaldi, assistente ecclesiastico dell’Azione Cattolica diocesana, e Francesco Del Pizzo, nuovo Presidente diocesano spiegano "Vivremo il tradizionale Pellegrinaggio a piedi a Pompei, che da oltre cinquant’anni l’Azione Cattolica di Napoli vive in comunione e in maniera sinodale con tutta la Chiesa diocesana, accompagnando nella preghiera i numerosi fedeli provenienti da tante parrocchie, oltre che dai territori di altre diocesi campane. Testimoni del Risorto, con Maria sulla via della pace. E’ il tema-slogan che accompagna il cammino di quest’anno e sintetizza l’invito dell’AC ad “Essere testimoni di tutte le cose da Lui compiute”, nonché l’impegno costante ad essere operatori di pace in un mondo evidentemente e drammaticamente in guerra".