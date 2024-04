Week end napoletano per Don Pedro di Borbone, pretendente al Trono di Napoli

Week end napoletano per il pretendente al trono del Regno delle Due Sicilie Sua Altezza Reale Don Pedro di Borbone.

Figlio dell’Infante di Spagna Carlo Maria di Borbone e della principessa Anna d’Orleans, Don Pedro oltre ad essere capo della Real Casa Borbone-Due Sicilie, è Duca di Calabria, Conte di Caserta, Excelentísimo Señor, Grande de España e gran maestro dell'Ordine di San Gennaro e dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio.

La domenica S.a.r. l'ha trascorsa al Real Monte e Arciconfraternita di San Giuseppe di Vestire i Nudi, cui ha mostrato di essere molto legato e alla quale i Borbone partecipano sin dalla fondazione, avvenuta nel 1740 ad opera di Re Carlo III.

Ad accoglierlo il presidente della Fondazione, l'avvocato Ugo de Flaviis, con i confratelli e i vertici nazionali del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

I tesori dell'Opera di Vestire i Nudi

Fondata nel 1740 da Re Carlo III per assistere i poveri e mendicanti, la Fondazione di San Giuseppe dell'Opera di vestire i Nudi svolge opere di carità. È inoltre uno scrigno di tesori favolosi: vanta infatti una pinacoteca importantissima, con le maggiori firme dell'epoca; manoscritti originali di opere musicali (in maggior parte inedite) dei più celebri esponenti della Scuola Musicale Napoletana; una raccolta di reliquie di primaria importanza, a partire dal bastone di San Giuseppe, una reliquia dalla cui venerazione si è originato uno dei modi di dire scherzosi più diffusi a Napoli, per arrivare a un prezioso reliquiario in rame dorato con finiture d’argento contenente alcuni frammenti attribuiti alla vera Croce lignea di Gesù.

L'inno al Re

Don Pedro ha venerato la reliquia del bastone secondo un rito antichissimo e quindi ha assistito ad un concerto con esecuzione della versione originale del 1787 dell’Inno del Re scritto da Giovanni Paisiello su commissione di Re Ferdinando I Delle Due Sicilie che dal 1816 è quello ufficiale dei Borbone.

A Don Pedro, peraltro, si deve la trasformazione della chiesa di San Giuseppe dell’Opera di Vestire i Nudi in Basilica Magistrale e sede ufficiale napoletana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. “A Re Carlo III dobbiamo la nostra fondazione e ispirazione caritatevole e sociale - ha spiegato l'avv. Ugo de Flaviis - Sono 284 anni che la Fondazione che presiedo, un tempo Arciconfraternita, opera nella città di Napoli nel solco della generosità borbonica. La fondazione che presiedo è orgogliosa di aver ricevuto in visita S.A.R. Don Pedro”.