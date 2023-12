Fa mangiare un fazzolettino al cavallo, Patrizio chiede scusa: "Era solo uno scherzo" - VIDEO

Ciao ragazzi sono stato cresciuto dai miei genitori insegnandomi i valori della famiglia, della vita e dell’amore verso ogni persona o animale. Questo è tutto quello in cui credo e lotto ogni giorno. Chi mi conosce lo sa. Cerco sempre di fare del bene portando avanti tutto quello che mi hanno dato i miei genitori attraverso ogni cosa che faccio. Lo so, sono qui per ammettere di aver sbagliato e in questo video voglio dirvi che farò tutto il possibile per rimediare da questo colpo di testa che ho avuto, assumendomi tutta la mia responsabilità. Sbagliare è umano ed io come tale voglio recuperare dall’errore che ho commesso. Ovviamente però ci tengo veramente tanto a spiegare quanto realmente accaduto perché nel video faccio finta di soffiare il naso. Inoltre, dovete sapere che la caratteristica di quel cavallo è che lui butta fuori quello che mastica. Ovviamente non voglio giustificarmi e sono assolutamente consapevole perché è stato uno scherzo di cattivo gusto e mai farei una cosa simile verso nessun essere vivente. Dopo quest’errore posso dirvi che ne verrà fuori un Patrizio ancora più attento. Perché tutto quello che sono oggi per me non è assolutamente scontato e voglio chiedervi umilmente scusa per quanto accaduto perché mi sono reso conto dell’errore commesso. Nei prossimi giorni mi metterò in contatto con coloro che hanno segnalato il video per spiegare da vicino quanto accaduto e per scusarmi personalmente. E’ da qui che voglio ricominciare a fare del bene portando un bel messaggio positivo sui miei canali. Il vostro amico. Patrizio