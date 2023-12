Fa mangiare un fazzolettino sporco al cavallo: nella bufera il tiktoker Patrizio - VIDEO

Si soffia il naso con un fazzoletto di carta e poi lo dà in pasto ad un cavallo. Questo è quello che si vede in un video pubblicato su Tik-Tok il cui protagonista è il tiktoker Patrizio Chianese, originario di Afragola, noto per il suo chiosco di hotdog.

“Certi soggetti pur di accumulare visibilità, followers e popolarità commettono le azioni più degradanti credendo poi che siano divertenti ai danni degli esseri più deboli o inconsapevoli", ha detto Francesco Emilio Borrelli.

"Lo abbiamo denunciato"

"Abbiamo denunciato Chianese per maltrattamento sugli animali e ci aspettiamo dei provvedimenti. Questo gesto è il simbolo della mancanza totale di rispetto per gli animali, per i loro diritti, per la loro dignità. Inoltre vogliamo sapere in che maneggio si trovasse questo soggetto, chi l'ha autorizzato a fare il video, perchè nessuno è intervenuto per fermarlo?”, ha continuato.

"Questo soggetto non rappresenta Afragola - dichiarano il consigliere comunale Antonio Iazzetta e il rappresentante locale di Europa Verde Salvatore Iavarone - ed è una vergogna per noi che agisca indisturbato. Chiediamo anche di sapere quali azioni abbia messo in campo la Polizia Municipale locale sul chioschetto più volte sanzionato".