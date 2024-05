Folla nel cuore di Napoli per la Patisserie Di Costanzo

Folla delle grandi occasioni per l'allargamento dei locali della “Pâtisserie Di Costanzo” in piazza Cavour ai civici133-134-135. In centinaia hanno voluto omaggiare il maestro pasticciere ieri sera.. Un momento diviso tre le emozioni, le bontà dolciarie e le grandi prerogative future per una pasticceria nata nel 1980, che oggi nel segno di una famiglia da sempre unita, offre ai napoletani una produzione sinonimo di un'artigianalità pronta a confrontarsi con le moderne tecnologie. Ed ecco che sposando il claim “Avant-garde e spirito partenopeo”, la fabbrica del dolce di Umberto, Mario e Danilo Di Costanzo, con i suoi nuovi accoglienti e futuristi locali affacciati su piazza Cavour, promette il proseguimento di un percorso sempre più improntato su di una tradizione amante dell'innovazione.

Grazie al caposcuola e maestro pasticcere Umberto, grazie al lavoro di ricerca e di modernizzazione del figlio Mario, docente in varie scuole e componente della prestigiosa Accademia Maestri Pasticceri Italiani e grazie all'impegno dell'altro figlio Danilo in prima linea sul fronte logistico, la “Pâtisserie Di Costanzo” con l'inaugurazione dei nuovi locali consacra nel migliore dei modi il frutto di un lavoro familiare sinonimo di passione, qualità e sinergia.