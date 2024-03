Come preparare la Pastiera Napoletana: la ricetta facile di Benedetta Rossi | VIDEO

Come preparare la Pastiera Napoletana? La nota food blogger Benedetta Rossi, attraverso i suoi canali ufficiali, ha pubblicato la sua 'ricetta facile' per preparare in casa il dolce pasquale della tradizione napoletana.

Gli ingredienti

Per la pasta frolla: 2 uova, 100 g zucchero, 80 g olio di semi, 8 g lievito per dolci lievito Pane degli Angeli, 340 g farina circa.

Per il ripieno: 250 g grano cotto, 200 ml latte, 1 scorza di limone, cannella in polvere q.b., 250 g zucchero, 250 g ricotta, 3 uova, 70 g di macedonia candita, 1 fialetta aroma fiori di arancio.