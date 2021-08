Pasticceria napoletana premiata a Francavilla

Il Cavaliere Michele Cutro, critico enogastronomico italiano, consegna il premio nazionale al merito professionale alla Pasticceria Napoletana dal 1986, Famiglia Miele, da parte della Federazione Cooking Show.

Michele Cutro, critico enogastronomico con una laurea in Scienze Gastronomiche, oltre che Cavaliere degli Ordini Cavallereschi d’Italia, un lavoro in passato nelle forze armate, è molto attivo per il sociale e volontariato. Il riconoscimento alla Pasticceria Napoletana dal 1986 Famiglia Miele è stato assegnato per la produzione di dolci con un ampia motivazione: “La pasticceria è un insieme di tecniche, precisione, passione, conoscenza delle materie prime e creatività “. Dai dolci tradizionali alle creazioni più innovative c’è solo una legge : “La pasticceria ristora l’anima”.

Per essere un bravo pasticcere, Miele Palmerino e Scala Elena, napoletani della zona di Torre del Greco e di adozione Francavillese, servono impegno, vigore , creatività e sguardi rivolti al futuro. Il tour culturale è promosso dalla Federazione Cooking Show sotto il patrocinio degli ordini cavallereschi in Italia. Il mastro pasticcere Miele Palmerino insieme a sua moglie Elena Scala , il cognato Gerardo Gaglione e la cognata Loredana Scala ammettono che non si aspettavano un premio così prestigioso e che è stata una bellissima sorpresa. Nel corso della premiazione è stato riconosciuto il Titolo di Ambasciatore nel Mondo, rilasciato alla Pasticceria Napoletana dal 1986 Famiglia Miele, con la seguente motivazione: “Miele Palmerino, Artista d’Eccellenza nell interpretare in modo ineguagliabile l’arte dell’Aragosta Classica Napoletana nel mondo , cavallo di battaglia della Pasticceria Napoletana dal 1986”.

Afferma il Cavaliere Michele Cutro : “Ci troviamo dinanzi ad un altra eccellenza napoletana”. “ Sono qui in questa bellissima città Francavilla al Mare per premiare i tanti professionisti che danno lustro a questa terra meravigliosa “ ha dichiarato Cutro. “Ringrazio tutto lo staff della Pasticceria Napoletana e compresa tutta la Famiglia Miele per il lavoro che svolgono tutti giorni “ afferma il proprietario Mastro Pasticcere Miele Palmerino.