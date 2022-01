Un napoletano il Pastry Ambassador 2024 Molino Dallagiovanna?

Molino Dallagiovanna, noto marchio di farine di elevata qualità, dopo quella tra i maestri pizzaioli, lancia una nuova sfida. Si tratta di Pastry Bit Competition, contest dedicato ai talenti della pasticceria.

PastryBit Competition

Il contest percorrerà tutta la Penisola con l'obiettivo di coinvolgere i professionisti dell'arte pasticciera, premiando chi sa interpretare al meglio il concetto di pasticceria smart e moderna. Requisito fondamentale, infatti, è un metodo di lavoro “intelligente” fatto di semplificazione dei processi combinato a fantasia e creatività. Attenzione quindi non solo al “cosa”, ma anche al “come”.

180 i pasticceri che potranno contendersi il titolo di Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024, per essere il volto ufficiale del Molino per la pasticceria in Italia e nel mondo, affiancando l’azienda in fiere ed eventi.

Promotore del nuovo progetto, insieme a Molino Dallagiovanna, è il maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica che ha rivoluzionato il modo di lavorare in laboratorio con metodi semplificati a favore di risparmio di tempo, energie e qualità della vita del pasticcere moderno.

Media partner

Anche per Pastry Bit Competition Molino Dallagiovanna si avvarrà della collaborazione come media partner del Gambero Rosso, primo gruppo editoriale multimediale enogastronomico in Italia.

Come partecipare

È possibile iscriversi fino al 31 marzo sul sito di Molino Dallagiovanna compilando l’apposito form presente, insieme al regolamento, nella sezione dedicata all’iniziativa https://www.dallagiovanna.it/pastry-bit-competition.

L’iscrizione è gratuita.

Le selezioni

La competizione si svilupperà a partire da maggio 2022 in 9 Gare Regionali, alle quali parteciperanno 20 pasticceri per tappa, che si cimenteranno nella preparazione della Millefoglie.

La gara continuerà con le 3 semifinali tra gennaio e febbraio 2023, che coinvolgeranno i 27 professionisti selezionati. Protagonista in questo caso la Cake.

La finale si articolerà in due momenti:

il primo a giugno 2023 in CAST Alimenti, scuola dei mestieri del gusto di Brescia di cui Molino Dallagiovanna è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni: i 9 pasticceri finalisti dovranno realizzare un dolce lievitato da colazione fritto e non sfogliato;

il secondo e ultimo a settembre, presso la sede del Molino, con la preparazione del grande lievitato per eccellenza, il panettone.

La giuria

A giudicare i pasticceri in gara sarà una giuria qualificata composta da esperti tra cui il Maestro Di Carlo, blogger e giornalisti del settore, tra i quali rappresentanti del Gambero Rosso. In occasione delle tre semifinali, alla giuria di esperti si affiancherà una giuria popolare.

Le date da ricordare