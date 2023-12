Il Cavaliere Michele Cutro è tornato a Napoli per celebrare l'eccellenza culinaria, conferendo il prestigioso riconoscimento di "Eccellenza" alla Pasticceria Altamura di Volla.

"L'alta qualità è il fulcro di ogni creazione presso la "Pasticceria Altamura", fondata nel 2010 dai fratelli Carmine e Vincenzo Altamura, nati rispettivamente nel 1976 e nel 1985 a Napoli. Fin da bambini, la loro passione per la pasticceria si è manifestata, ispirati dai maestri pasticceri di un rinomato laboratorio vicino a casa.

La loro formazione inizia come apprendisti, collaborando con professionisti del settore e sperimentando le proprie abilità. Crescendo professionalmente, lavorano in vari laboratori di pasticceria campani, partecipando a corsi di specializzazione tenuti da rinomati Maitres Patissieres.

Carmine si distingue nella creazione delle "Wedding Cakes", diventando noto per la particolarità delle sue creazioni. Nel campo del "Cake design", raggiunge livelli ottimali, mentre Vincenzo si esprime attraverso raffinate creazioni di pasticceria mignon e innovativi semifreddi moderni.

La loro ricerca di ispirazioni internazionali li porta in giro per il mondo, contribuendo a impreziosire i loro lavori con modernità e originalità. Dopo una lunga gavetta, decidono di intraprendere la strada imprenditoriale, realizzando il sogno di un locale tutto loro.

La Pasticceria Altamura si distingue non solo per la sapiente laboriosità nelle creazioni, ma anche per l'ospitalità e la gentilezza al servizio della clientela. Il riconoscimento come "Eccellenza" conferito dal Cavaliere Michele Cutro sottolinea l'importanza della loro contribuzione all'arte della pasticceria napoletana.

Il cammino professionale dei fratelli Altamura continua, mirando costantemente al raggiungimento di standard sempre più elevati, consolidando la loro posizione nell'ambito della pasticceria di qualità", spiegano gli organizzatori del riconoscimento prestigioso.