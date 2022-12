Gianni Lettieri: "la pandemia è scomparsa dalle pagine dei giornali, non sono scomparse le difficoltà di molte famiglie della nostra città"

Terzo anno consecutivo per la mensa solidale di Atitech. l’azienda di Capodichino guidata da Gianni Lettieri, tra le principali società di manutenzione aeronautica del mondo, mette a disposizione la propria struttura per preparare pasti caldi da distribuire durante le feste di Natale alle famiglie disagiate dei quartieri di Secondigliano, San Pietro a Patierno, Ponticelli e del rione Vasto.

Se nel 2021 i pasti caldi distribuiti sono stati in totale 3.600, quest’anno saranno 4.000 grazie all’estensione voluta da Atitech del periodo di distribuzione che si protrarrà dal 20 dicembre 2022 fino all’8 gennaio 2023.

Oltre a finanziare l’iniziativa, Atitech mette a disposizione i propri locali mensa di Capodichino Nord come centro per raccogliere i pasti e distribuirli ai destinatari. “Anche se la pandemia è scomparsa dalle pagine dei giornali, non sono scomparse le difficoltà di molte famiglie della nostra città – dice Lettieri – La crisi si fa ancora sentire e abbiamo ritenuto necessario rinnovare anche quest’anno l’iniziativa della mensa solidale. Non è solo la risposta a un bisogno reale, ma anche un gesto per consentire a tante famiglie di trascorrere in modo più dignitoso e sereno il periodo delle festività”.

I pasti sono composti da primo, secondo e frutta e variano ogni giorno, con piatti più saporiti in occasione dei giorni di festa.

A occuparsi della distribuzione vera e propria saranno i volontari dell’associazione culturale Larsec che da quasi dieci anni è attiva nella riqualificazione territoriale dei quartieri settentrionali di Napoli.