Giornata nazionale della pasta: le preferenze degli italiani

Just Eat, app leader per ordinare cibo a domicilio online celebra il World Pasta Day stilando la classifica delle paste più ordinate e delle città più golose di pasta. Quest'anno, in particolare, sono stati ben 32.000 i kg di pasta ordinati a domicilio in Italia. Ecco come sono andate le cose:

I 10 tipi di pasta più richiesti

Spaghetti alla carbonara Tagliatelle al ragù Gnocchi alla sorrentina Lasagne Penne all’arrabbiata Amatriciana Spaghetti allo scoglio Tortellini panna e prosciutto Penne al salmone Tagliatelle ai funghi porcini

Le 10 città più golose

Roma (8.000 kg) Bologna (5.700 kg) Milano (3.500 kg) Torino (3.200 kg) Genova (2.900 kg) Napoli (1.500 kg) Pisa (1.000 kg) Firenze (900 kg) Trieste (840 kg) Bari (765 kg)

I trend

I nuovi trend in fatto di food sono le specialità di pesce con +200% di richieste, l’arrabbiata (+150%), e i condimenti a base di funghi (+86%).

La pasta più richiesta durante il lockdown è stata invece la lasagna (+76%) seguita da spaghetti alle vongole (+37%), tagliatelle ai funghi (+16%) e tagliatelle al ragù (+10%).

Nell'ultimo anno, il mese in cui si è ordinata più pasta è stato maggio 2020, seguito da settembre 2020.