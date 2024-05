Pasta e patate con provola o con la scorza di parmigiano? La risposta di Ciro di Nennella

La pasta e patate con la provola che sfida la forza di gravità è sicuramente la specialità più nota di Nennella. Nella trattoria, un tempo situata nei quartieri spagnoli, ma da pochi mesi trasferitasi in piazza Carità, le file per assicurarsi un posto a sedere a tavola sono chilometriche.

Espresso Podcast ha intervistato Ciro Vitiello patron del locale, accompagnato dal nipote Daniele, executive chef di Nennella. I due hanno raccontato vari aneddoti sulla trattoria ed in particolare su come nasce la tradizione della pasta e patate con la provola: "La vera pasta e patate in passato era fatta con la scorza di parmigiano. Da noi venivano soprattutto le persone dopo il lavoro e cambiavamo sempre piatti, dalla pasta e fagioli, al ragù, alla pasta e lenticchie e una volta a settimana la pasta e patate. Poi casualmente viene preparata da noi con la provola e diventa un cult. Oggi non può mai mancare mani nel menu ed è singolare che un piatto creato così 20 anni fa sia diventato tradizione", spiegano.