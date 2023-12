Passione di Sofì compie 10 anni e regala cuoppi e magliette portafortuna

Festa grande per i primi 10 anni di “Passione di Sofì”, il format che si è fatto conoscere ed amare per le iconiche specialità partenopee servite nel “cuoppo”, ovvero un cartoccio di carta paglia, richiamandosi alla grande storia napoletana: Sofì, infatti, è la popolana che rubò il cuore di Ferdinando I di Borbone, il Re “Lazzarone”, per la sua abilità culinaria.

Il programma dei festeggiamenti

Per festeggiare l'anniversario domani, 15 dicembre, a partire dalle 11.00 e fino alle 20.00, nella sede storica di via Toledo 206 sarà festa grande:

si comincia alle 11 con il lancio del sale e l’arrivo delle “malafemmene” e dello “jettatore”;

alle 12.30 tocca al “pazzariello” con tarantella, posteggia e lancio delle magliette;

alle 17 è il momento della parata;

alle 18 dj set di Daniele “Decibel”Bellini.

Per tutta la giornata sarà servito il famoso cuoppo, ripensato in maniera scaramantica, con dentro crocchè di patate, arancini, frittatine, zeppoline, scagliuozzi, arancini, rigorosamente portafortuna.