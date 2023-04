Un fiume umano in coda per il murale di Maradona |VIDEO

Scene di panico a via De Deo, la strada dei Quartieri spagnoli che ospita il famoso murale dedicato a Diego Armando Maradona, meta di pellegrinaggio da giorno della morte del Pibe de oro. Siamo 'solo' a Pasquetta, difficile capire cosa potrebbe succedere in caso di Scudetto del Napoli. Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram del deputato dei Verdi Francesco Borrelli, il quale ha raccolto l'allarme lanciato da un residente, che ha girato le immagini con il cellulare dal balcone di casa: "Le automobili non possono passare e anche i pedoni non riescono a muoversi. C'è solo gente che spinge. Non ci sono controlli. Aiutaci". In effetti, dalla visuale del residente non è possibile neanche vedere la fine del fiume umano.