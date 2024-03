Viene dalla provincia di Napoli il finanziere finito nell'inchiesta sul dossieraggio. Cosa si sa di Pasquale Striano

Pasquale Striano, il tenente della Guardia di Finanza finito al centro dell'inchiesta sul dossieraggio di cui parlano tutte le cronache degli ultimi giorni, è originario del napoletano. A metterne assieme la storia per primo è stato Il Giornale, versione online, domenica scorsa. Ed è stato proprio a Il Giornale che Striano ha annunciato di essere pronto a raccontare la sua verità ai magistrati: "Dirò la verità ai giudici - ha annunciato - vedrete che succede".

Striano, come si intuisce facilmente da nome e cognome, è originario della zona vesuviana e per la precisione di Ercolano dove da giovane, prima di entrare in Finanza, avrebbe accompagnato nel lavoro il padre pescatore. Lavoro duro e studio assiduo, fino all'ingresso nelle Fiamme Gialle e il trasferimento a Roma. Si sposa e ha 3 gemelli. Dopo la fine di quell'unione, si è risposato con una conterranea di Ercolano.

Sul versante del lavoro, da quanto si può ricavare dalle notizie online, Striano è ad ogni effetto un super-poliziotto: ha lavorato sotto copertura; ha mostrato una capacità non comune negli interrogatori e grande fiuto nelle indagini di carattere economico; ha seguito inchieste importanti.

Nella Dia è entrato circa 9 anni fa e si è occupato delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, che costituiscono il primo step della lotta al riciclaggio e alla criminalità organizzata.