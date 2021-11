Vivo D'Angelo sfida i Maneskin: "Annamarì perché mi hai lasciato per Damiano?"

Nuova esilarante interpretazione per Pasquale Palma nei panni di Vivo D'Angelo. Il comico partenopeo questa volta sfida i Maneskin, ma si rivolge sempre alla sua amata "Annamarì". Il videoclip è stato diffuso ieri, ma nei giorni scorsi Palma - sempre via social - così lo aveva presentato.

"Caro Pubbliche, questo è un messaggio molto importante per voi. Lo so, è parecchio tempo che non mi faccio “Vivo”, ma ero immerso nelle mie gare olimpioniche per il titolo di Tintura Bionda di Karatè e negli esami di Scienze della ComuniCanzone all’Università di San Pietro a Patierno. Ora però è arrivato il momento di tornare. E il motivo è importante assai. Annamaria mi ha lasciato. Annamarì perché mi hai lasciato? Voi direte che non c’è nulla di nuovo. Ma questa volta ha esagerato. Ha perso la testa per un altro.

Capite? Non io. Un altro. Ha snobbato i miei balletti, la mia atteggiosa melodrammaticità, la mia passione per Nino D’Angelo, per che cosa? Per chi? Per un certo Damiano. Damiano Dei Maneskin. È questo il nome e il cognome del bastardo infame infamone ladro che le ha rubato il cuore. Ho scritto una canzona per lei e per questo strano momento che sta vivendo, sperando che ritorni in sè e capisca che la mia musica, il mio amore e il mio caschetto non avranno mai fine. Domani esce il videoclip della canzone. Tifate per me? Grazie Pubbliche. Ah dimenticavo… VI AME."