Pasqua, cosa augurano ai napoletani il Governatore de Luca e il Sindaco Manfredi I VIDEO

A margine dell'inaugurazione al Mann della mostra dedicata a Picasso e all'influenza su di lui del grande patrimonio storico e culturale del nostro territorio, NapoliToday ha chiesto al governatore della Campania Vincenzo De Luca e al sindaco gaetano Manfredi qual è il loro augurio ai napoletani per la Pasqua.

La risposta nel nostro video, tra speranza in tempi migliori e nella capacità di Napoli di continuare ad essere luogo di accoglienza e presenza non solo per i suoi abitanti ma anche per i tanti che sempre più la scelgono come meta turistica.