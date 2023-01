Ninetto Davoli: "Pasolini amava Napoli e vi spiego perché"

"Per ricordare Pier Paolo non c'è posto migliore di Napoli e della Federico II " dice Ninetto Davoli - attore e amico di Pasolini - intervenendo all'inaugurazione di "Comizi", installazioni sonore dedicate al grande letterato del '900 realizzate dall’Università federiciana - Dipartimenti di Studi Umanistici e Dipartimento di Architettura - per il centenario di Pier Paolo Pasolini. "Tra Napoli e Pier Paolo si era creato un legame che per lui è stato per sempre e fondamentale perché - ha proseguito Davoli - per lui Napoli era Napoli: una città che lui amava perché rimasta ancora arcaica. Ed è vero, è rimasta così, è così. A lui piaceva perché c'è ancora il sapore delle persone vere, il sorriso, l'istinto".

‘Comizi’ ripropone il fascino della voce e delle parole di Paolini in quattro cabine insonorizzate, le cui sagome richiamano le P dell'acronimo del poeta, che consentono di entrare in una dimensione puramente auditiva, e seguire con l'ascolto percorsi non prestabiliti. Un progetto che mette al centro un aspetto solitamente trascurato: la voce di Pasolini. Sarà visitabile gratuitamente fino al 31 marzo 2023, in via Porta di Massa n.1.

(video intervista Università Federico II)