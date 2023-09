Visita pomeridiana e spettacolo gratuiti al Parco archeologico-naturalistico della Longola

Il villaggio protostorico della Longola risale al 1300 a.C. e i suoi antichissimi abitanti sono ritenuti dagli studiosi i fondatori dell’antica Pompei. Conosciuto come la “Venezia della preistoria” per la sua peculiare struttura è stato scoperto per caso dai cittadini di Poggiomarino all’inizio degli anni 2000 e da allora sempre strenuamente difeso e promosso. Grazie ad un'iniziativa finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli e organizzata in collaborazione con il Comune di Poggiomarino e il locale Circolo di Legambiente, questa domenica, 10 settembre, sarà possibile visitarlo a partire dalle 18.30 e a seguire, alle 20.30, assistere a "È colpa dei sogni", il nuovo spettacolo per la regia di Annamaria Russo di e con Maurizio De Giovanni e i suoi straordinari compagni di viaggio: il sassofonista Marco Zurzolo, il fisarmonicista Rocco Zaccagnino e la cantante Marianita Carfora, per la regia di Annamaria Russo.

L’ingresso è gratuito.

Sempre a Longola si terranno altri due spettacoli gratuiti: sabato 16 settembre andrà in scena “Donna Chiarina”, della Compagnia teatrale ‘I Caponi’, mentre domenica 17 sarà la volta di “Donne che… incantano” ad opera della compagnia ‘Chapeaux’, entrambi con inizio alle 20.30.

È colpa dei sogni

“’È colpa dei sogni’ – spiega Maurizio de Giovanni - è un piccolo viaggio attraverso la mia scrittura, attraverso alcuni pezzi di tutte e quattro le saghe, un racconto commosso sul calcio e sul rapporto tra un padre e un figlio attorno al calcio. Il tutto intervallato da musica e canzoni, proprio come all'interno dei miei libri ci sono musica e canzoni, per legare tutto attraverso una voce di una misteriosa signora che in realtà è una rappresentazione della città e di Napoli”.

“È un grande onore per noi – sottolinea Felice Sorrentino, consigliere delegato della Città Metropolitana – avere con noi a Poggiomarino eccellenze come Maurizio de Giovanni, che ringraziamo di cuore per aver accettato il nostro invito a valorizzare Longola con la sua arte, e i suoi straordinari compagni di viaggio".