Installata a Napoli la giostra più veloce d’Europa e unica in Italia. Alta 20 metri, 4 giri di accelerazione, 200 km/h di velocità, sospesi senza cinture, grazie alla forza centrifuga che supera la gravità. Unico esemplare in Italia, la giostra si va ad aggiungere all’ampia scelta delle attrazioni del parco dei divertimenti più grande del Sud Italia che nel frattempo si è "vestito" per il Natale, con decorazioni giganti tra caramelle, bastoncini di zucchero e biscotti di zenzero ed eventi a tema diversi per ogni giorno della settimana. Attiva anche la pista di pattinaggio più grande della città: al coperto e di vero ghiaccio, è aperta dal lunedì al venerdì 15:30-20:30, sabato e domenica dalle 10 alle 23:30.

Gli appuntamenti

Questa domenica, 18 dicembre, installazione de “La Capsula del Tempo”, contenitore preparato per conservare oggetti o informazioni destinati ad essere ritrovati in un'epoca futura: nel lontanissimo 2065.

Lunedì 26, alle ore 17, arriva Lucilla, la popolare youtuber più seguita del momento dai bambini, che intratterrà il suo pubblico con balletti e canzoncine. L’ingresso è sempre gratuito.

Nel viale principale, per i più golosi le casette di legno "Caffarel" e "Lindt", e di caramelle gommose e marshmallows, e per i più curiosi quelle di Varzi, storica cartoleria cittadina, e Poppizziamo, realtà giovanissima dedicata ai Poppis personalizzati.