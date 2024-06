Il parco acquatico con scivolo "Vortex", cinepiscina, spiaggia, schiuma-party e djset - SCONTO per i lettori di NAPOLITODAY

C'è un parco dove sono presenti spiagge attrezzate con ombrelloni e lettini a disposizione dei clienti, spogliatoi, docce, bagni e armadietti, ma soprattutto tante attrazioni fantastiche che vanno dagli scivoli acquatici per bambini e famiglie agli adrenalinici Vortex e Boomerang passando per lo Starlight con luci stroboscopiche per un tuffo nell'iperspazio; dalla cine-piscina di oltre 1700 metri quadrati e profondità da 15 cm fino a 1 metro in cui gustarsi film e anteprime alla piscina con le onde fino al Fiume Lento, lungo 300m, dove farsi cullare su morbidi gommoni in totale relax. E non mancano feste a tema, schiuma party, djset e, ovviamente, aree ristoro.

Il parco non si trova a Los Angeles, ma in Italia e non molto lontano da Napoli: è AquaWorld, il parco acquatico di Cinecittà World, che dall'8 giugno sarà aperto 7 giorni su 7.

Attenzione:

per accedere al parco non serve una prenotazione: basta recarsi presso i tornelli con il biglietto con il codice a barre ricevuto nella mail di conferma;

il biglietto ShopToday dà diritto all’ingresso durante la stagione d’apertura 2024;

dà diritto all’ingresso durante la stagione d’apertura 2024; Il biglietto di ingresso al parco è OPEN dunque valido tutti i giorni di apertura ad eccezione di eventi speciali;

i bambini alti meno di un metro e i disabili certificati 100% hanno diritto ad accesso gratuito.

