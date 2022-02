La caccia al parcheggiatore abusivo arriva nel mondo Pokemon (VIDEO)

Che cosa ci fa un parcheggiatore abusivo in uno degli ultimi videogiochi pubblicati da Nintendo? Si tratta di un divertente un esperiemento della 2Watch, società napoletana specializzata in gaming ed e-sports che ha immaginato di trasferire all'ombra del Vesuvio una delle ultime avventure videoludiche per la Switch: Leggende Pokemon: Arceus.

Il video, girato a Napoli come fosse un videogioco, mostra un giovane che si avventura alla ricerca di un parchimetro e si imbatte nel "mostro" parcheggiatore abusivo. Inizia un'esilarante battaglia utilizzando le classiche schermaglie che è possibile ascoltare tra un automobilista e un parcheggiatore. Dal classico "due euro a piacere" al difensivo "non ho spiccioli".

Il video si chiude con il giovane "eroe" che chiama la polizia, credendo di aver vinto il duello. Il parcheggiatore abusivo, però, prima di scappare, gli rompe il video dell'automobile. Un epilogo con cui 2Watch ricorda, scherzi a parte, come ogni giorno centinaia di cittadini sono posti sotto le estorsioni degli abusivi. L'adattamento è stato pubblicato sulla pagina instagram di 2Watch.