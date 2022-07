Paolantoni alle prese con Wimbledon: "Ma quanto sono bravi i raccattapalle" - VIDEO

Nuovo video social per Francesco Paolantoni che questa volta parla di Wimbledon. Il comico partenopeo, però, si sofferma su una figura in particolare: il raccattapalle. Paolantoni, in particolare, esalta le qualità di questi giovani chiamati ad essere quasi "invisibili" nel servire i campioni internazionali. Il video in breve tempo è diventato virale. Tanti i commenti degli utenti divertiti.