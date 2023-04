Paolantoni dopo la vittoria con la Juve: "L'avete avuto 'ncopp' ê recchie" - VIDEO

Gioia incontenbile per Francesco Paolantoni per la vittoria del Napoli sulla Juventus. Il comico partenopeo, in un video pubblicato oggi, ha "dedicato" un pensiero ai tifosi bianconeri spiegando - a modo suo - l'espressione "L'avete avuto 'ncopp' ê recchie".

Non è la prima volta, infatti, che il comico usa questa espressione per celebrare le vittorie degli azzurri, scatenando l'ilarità dei tanti followers. Anche questo video - non a caso - è diventato virale, raccogliendo un grosso numero di commenti e condivisioni. Per la maggiore sono stati i tifosi del Napoli a scrivere Paolantoni, ma non sono mancati "infiltrati".